Salisburgo, il diesse Mann: "Ratkov? L'offerta della Lazio mi ha sorpreso! Vi spiego"

In Austria si continua a parlare della cessione di Petar Ratkov, passato dal Salisburgo alla Lazio a gennaio. A riguardo si è espresso il direttore sportivo del club Marcus Mann, che a una televisione austriaca ha spiegato com'è nata la trattativa e il suo pensiero a distanza di qualche mese. Di seguito le sue parole.

"L'offerta della Lazio per Ratkov mi ha colto un po' di sorpresa: la chiamata è arrivata quando ero qui solo da due giorni. Ho dovuto mettere sul piatto della bilancia sia l'aspetto economico che quello tecnico. Dal punto di vista sportivo, ero consapevole già allora che privarsi del proprio capocannoniere è sempre una scelta difficile, ma alla fine abbiamo privilegiato la scelta finanziaria. Ovviamente, però, ogni tanto viene da chiedersi: 'Come sarebbe andata se fosse rimasto?'".

"C'era anche da dire che Konaté stava rientrando dall'infortunio e per noi era come un nuovo acquisto, quindi a livello numerico l'attacco era rimasto invariato. Usare questa cessione come alibi per i pochi gol che stiamo segnando sarebbe troppo semplice; resta il fatto che Ratkov, con la sua fisicità nel gioco aereo, ci avrebbe fatto molto comodo in certe situazioni".