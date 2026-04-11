Lazio imbattuta da quattro partite: a Firenze può continuare il periodo positivo
11.04.2026 13:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
RASSEGNA STAMPA - A Firenze per allungare la striscia positiva. In campionato la Lazio è imbattatuta da quattro gare: il pari contro il Parma è arrivato dopo tre successi consecutivi contro Sassuolo, Milan e Bologna. Ora, contro la Fiorentina, la squadra di Sarri può centrare il quinto risultati utile di fila.
Come riportato da Il Corriere dello Sport, sarebbe la seconda volta in stagione. Tra settembre e novembre, infatti, i biancocelesti sono rimasti senza sconfitte per sei partite, con tre vittorie e tre pareggi. Da allora non c'è mai stata continuità ma sempre risultati altalenanti. Contro i viola si può portare avanti il momento positivo delle ultime settimane.
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.