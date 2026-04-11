Lazio, Mirra deluso: "Mi aspettavo una crescita continua, ma..."

In collegamento a Radiosei, Vincenzo Mirra ha parlato della stagione della Lazio, che ora dipende praticamente tutto dalla semifinale di ritorno di Coppa Italia contro l'Atalanta a fine aprile. Inoltre si è soffermato anche sulla prossima gara dei biancocelesti contro la Fiorentina. Di seguito le sue parole.

“Mi sarei aspettato una crescita continua, cosa che invece non c’è stata e dispiace. L’obiettivo ormai è solo quello del 22 aprile. Quella contro il Parma è stata una di quelle gare non all’altezza, come è già successo di vedere in stagione dopo magari qualche uscita buona. Il Parma ha fatto la sua partita, dalla Lazio mi sarei aspettato molto, molto di più".

"La Lazio che ha giocato contro il Parma ha poche possibilità di fare risultato lunedì, quella che invece mi aspetto è una Lazio consapevole. La Fiorentina ormai si può dire che è fuori dalla zona retrocessione, anche loro hanno avuto un anno travagliato, il 3-0 di Conference può farsi sentire a livello mentale e fisico. Mi aspetto che la Lazio cancelli quanto visto sabato e dia un segnale in vista del ritorno di Coppa Italia”.