Lazio, Zaccagni in panchina già a Firenze? Il capitano punta la Coppa Italia
11.04.2026 10:30 di Simone Locusta
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
RASSEGNA STAMPA - Il capitano Mattia Zaccagni è pronto a tornare a disposizione di mister Sarri. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, però, sarebbe una convocazione puramente simbolica: il suo rientro potrebbe avvenire con il Napoli, come rodaggio per prepararsi alla Coppa Italia del 22 aprile.
Il numero dieci biancoceleste non è ancora al meglio, ma potrebbe essere portato in panchina a Firenze per poi rientrare gradualmente. Il problema principale resta però il gol: tra attaccanti e ali, il rendimento offensivo è stato insufficiente. Con tre trasferte decisive (Firenze, Napoli e Bergamo), servirà una svolta immediata per dare un senso al finale di stagione.