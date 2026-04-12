Fiorentina - Lazio, le probabili formazioni: Sarri sceglie tra dubbi e recuperi

La prima di due trasferte consecutive. Dopo il pareggio in casa contro il Parma, la Lazio vola al Franchi per affrontare la Fiorentina di Vanoli. Sarri sicuramente sarà ancora senza Provedel, Gila (alle prese con un’infiammazione del tendine rotuleo) e Rovella; rientrerà invece Zaccagni, anche solo per la panchina. Di fronte a Motta in porta, al centro della difesa giocherà di nuovo Provstgaard insieme a Romagnoli. Sulle fasce Marusic è in forte dubbio: a destra dovrebbe esserci Lazzari, con Nuno Tavares a sinistra (recuperato Pellegrini). A centrocampo spazio al terzetto composto da Cataldi, Taylor e probabilmente Basic, perché Dele-Bashiru non è al meglio (affaticamento). Nel ballottaggio è in vantaggio il croato. In panchina si rivedrà Patric, rientrato dopo l'ultimo stop. In attacco rischia di stare fuori Maldini: si candida Dia per giocare al centro. Completeranno il tridente uno tra Pedro e Noslin a sinistra (più avanti lo spagnolo) e Isaksen a destra.

FIORENTINA (4-1-4-1): De Gea; Dodo, Pongracic, Ranieri, Gosens; Mandragora; Harrison, Ndour, Brescianini, Fazzini; Piccoli. All.: Vanoli.

LAZIO (4-3-3): Motta; Lazzari, Romagnoli, Provstgaard, Nuno Tavares; Basic, Cataldi, Taylor; Isaksen, Dia, Pedro. A disp.: Furlanetto, Giacomone, Marusic, Hysaj, Pellegrini, Patric, Dele-Bashiru, Belahyane, Przyborek, Noslin, Cancellieri, Ratkov, Maldini. All.: Sarri.