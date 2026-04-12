FORMELLO - Lazio, Dia si candida. Dele rischia, chance Basic
FORMELLO - Le complicazioni non finiscono mai. Dele-Bashiru affaticato, anche Maldini e Marusic in dubbio. Di certo Sarri non potrà schierare la Lazio migliore a Firenze. Probabile cambio al centro del tridente, Dia si candida dal primo minuto dopo i due ingressi di fila contro Bologna e Parma. Soprattutto al Dall'Ara era riuscito a dare la scossa in corsa. Sugli esterni favoriti Isaksen e Pedro, ma stavolta nessuno ha la maglia assicurata.
Cancellieri spera in una chance, Noslin a maggior ragione chiede spazio dopo il gol segnato al Parma. In panchina, tra l'altro, troverà posto Zaccagni, in gruppo per il secondo giorno di fila. Il capitano ha due partite per completare il rodaggio in vista della semifinale di ritorno con l'Atalanta. A centrocampo, con Dele a rischio, dovrebbe toccare a Basic completare il terzetto con Cataldi e Taylor.
Il croato non gioca da più di due mesi, l'ultima presenza risale alla gara con la Juventus dell'8 febbraio. Dietro possibile chance per Lazzari, al centro invece la coppia Romagnoli-Provstgaard. Gila prosegue il lavoro a parte, deve risolvere un'infiammazione al tendine rotuleo del ginocchio sinistro. Non verrà rischiato fino al match di Bergamo.