Serie A, niente aggancio Champions per l’Atalanta: alla Juve basta Boga
11.04.2026 22:45 di Mauro Rossi
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Non riesce a rientrare nella lotta Champions l’Atalanta. La squadra di Palladino cade in casa nello scontro diretto contro la Juventus e resta a -7 (-8 potenziali, in caso di vittoria del Como con l’Inter) dal quarto posto. Ai bianconeri basta il gol di Boga a inizio secondo tempo per tenere a distanza la Roma e scavalcare momentaneamente la squadra di Fabregas in classifica. A