Calciomercato Lazio | Occhi in Sudamerica per l’attacco: nuovo nome dal River Plate

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - È una Lazio a ritmo tango quella che si guarda intorno in vista della prossima sessione di mercato. I biancocelesti guardano infatti in Argentina e non solo per quanto riguarda i difensori.

Come riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, nel mirino della Lazio sarebbe finito anche il profilo di un giovane attaccante esterno classe 2007 del River Plate. L’identikit corrisponde a Ian Subiabre, nome di cui vi avevamo già parlato, nato in Patagonia e in possesso di doppio passaporto cileno e argentino.

Con la maglia del River ha esordito nel 2023/24 alla corte di Gallardo, poi la continuità è arrivata con Eduardo Codet. Finora un gol e due assist per Subiabre nel Torneo Apertura con la maglia dei Millonarios da esterno sinistro, ma è in grado di muoversi anche sulla fascia destra e dubra tutto da seconda punta. La Lazio ci pensa in vista della prossima estate.