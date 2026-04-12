Lazio, porta blindata lontano dall'Olimpico: il dato sui clean sheet fuori casa
RASSEGNA STAMPA - In una stagione a dir poco complicata dal punto di vista realizzativo, la Lazio può sorridere grazie alla sua tenuta difensiva. Se da una parte l'attacco continua spesso a sparare a salve, dall'altra la retroguardia biancoceleste si conferma più solida partita dopo partita, facendo registrare numeri importanti soprattutto in trasferta.
Come riportato dal Corriere dello Sport, sono ben 8 i clean sheet collezionati dalla squadra di Sarri lontano dall'Olimpico. Un dato impressionante se si pensa che nei top 5 campionati europei solo l'Inter (9) ha totalizzato più reti inviolate fuori casa.
Andando indietro nel tempo, nell'era dei tre punti soltanto una volta i biancocelesti hanno accumulato più gare in trasferta senza subire gol. Nella stagione 2022-23 furono ben 13, mentre nel 1994-95 e nel 1999-2000 la Lazio si fermò sempre a 8. A Firenze, la possibilità di migliorare ulteriormente il dato, confermando l'ottimo rendimento difensivo di questo campionato.