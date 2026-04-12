È una Lazio da trasferta: fragile in casa, solida lontano dall’Olimpico
12.04.2026 11:30 di Mauro Rossi
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RASSEGNA STAMPA - È una difesa formato trasferta quella che sta venendo fuori da questa seconda metà di stagione in casa Lazio. Lo certificano numeri delle ultime gare, Coppa Italia compresa, che testimoniano come la squadra di Sarri abbia ritrovato solidità lontano dall’Olimpico.
Come riporta l’edizione odierna del Corriere della Sera, infatti, nelle ultime nove gare giocate fuori casa dalla Lazio è arrivata una sola sconfitta (contro il Torino), con appena sei gol subiti e cinque clean sheet.
Diverso invece il discorso tra le mura amiche: nelle ultime nove partite casalinghe disputate sono arrivate tre sconfitte e addirittura quindici reti subite per la Lazio, con l’unico clean sheet interno del 2026 che risale alla gara contro il Milan.