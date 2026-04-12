È il momento di Dia: il forfait di Maldini per riprendersi la Lazio
RASSEGNA STAMPA - Occasione ghiotta per Boulaye Dia. Sarà l’attaccante senegalese a guidare l’attacco della Lazio contro la Fiorentina, un’idea che stava già prendendo piede nella mente di Sarri e che poi è diventata obbligo con l’infortunio di Maldini. Il figlio d’arte è stato gestito in questa settimana a Formello e questa volta non dovrebbe essere rischiato, spazio allora al senegalese che dopo un periodo fortemente negativo è tornato a mandare segnali tra il gol con l’Atalanta e l’ottima prestazione da subentrante a Bologna, con tanto di zampino in entrambi i gol di Taylor.
Ora, però, per Dia arriva il momento della verità. Come riporta anche l’edizione odierna de Il Messaggero, Maurizio Sarri ha sempre creduto fortemente nelle capacità dell’ex Salernitana, sottolineando però anche tutte le difficoltà affrontate dall’attaccante: “Mi dispiace non vederlo ai suoi livelli”, aveva spiegato il tecnico. Che, ora, tornerà a lanciarlo dal primo minuto sperando in segnali importanti, come quelli mandati soprattutto nei primi mesi con Baroni, nell’annata conclusa con quattordici reti tra campionato (nove), Coppa Italia (due) ed Europa League (tre) più quattro assist.
In questa stagione invece Dia è a secco in campionato dal gol del 31 agosto contro il Verona a cui si aggiunge quello in Coppa Italia contro l'Atalanta. Il senegalese ora dovrà tornare a far vedere numeri e giocate provando a sfruttare anche un Ratkov considerato da Sarri non ancora pronto per la Serie A. Apprendistato in corso quindi per l’ex Salisburgo, che dovrà faticare per trovare minuti da qui a fine stagione. Proverà ad approfittarne allora Dia, che in estate dovrà essere riscattato dalla Lazio per poco più di 11 milioni. Il futuro, poi, verrà deciso più avanti, magari anche dalle prestazioni di questo rush finale di stagione.