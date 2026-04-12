Lazio, coppia obbligata: Romagnoli e Provstgaard guidano la difesa

RASSEGNA STAMPA - Romagnoli e Provstgaard soli a difesa della Lazio. Con Gila preservato in vista della semifinale contro l'Atalanta, per le trasferte di Firenze e Napoli Sarri continuerà ad affidarsi alla coppia di centrali schierata all'Olimpico contro il Parma e a gara in corso a Bologna. L'unica soluzione alternativa è rappresentata da Patric, non più in regia dopo il rientro di Cataldi, ma Mau non nutre alcun dubbio su chi schierare al centro del proprio reparto arretrato.

Due mancini, Romagnoli a destra e Provstgaard a sinistra. Come riportato dal Corriere dello Sport, per il danese si tratterà della decima da titolare in campionato, la quarta al fianco dell'ex Milan. Era già successo nelle sfide contro Cagliari, Torino e Parma, mentre nelle altre occasioni era stato affiancato da Gila. Proprio i continui problemi fisici dello spagnolo stanno regalando al classe 2003 numerose opportunità di mettersi in mostra, da sfruttare anche in ottica futura. I contratti di Gila e Romagnoli scadranno tra un anno e proprio su Provstgaard la Lazio potrebbe costruire la difesa del futuro.

Romagnoli, invece, dopo essere stato a un passo dall'addio a gennaio è tornato a essere il leader di questa squadra. Sfumato il passaggio in Qatar, Alessio si è ripreso quasi subito il suo posto al centro della Lazio e ora Sarri si augura che, con Gila fuori, la sua intesa con Provstgaard possa crescere sempre di più.