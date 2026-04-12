La Lazio ricorda Mirko Fersini a 14 anni dalla tragica scomparsa - FOTO
12.04.2026 10:15 di Mauro Rossi
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Sono passati quattordici anni da quel tragico 12 aprile 2014 in cui Mirko Fersini perse la vita. Oggi la Lazio ricorda il giovane calciatore tesserato all'epoca con gli Allievi Nazionali, scomparso a soli diciassette anni dopo una settimana di coma a seguito di un incidente stradale in motorino. “Mirko Fersini sempre con noi” scrive il club biancoceleste sui propri profili social.