La Fiorentina punta la Lazio: Kean rimane in dubbio, mistero Parisi

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RASSEGNA STAMPA - Poco da chiedere per la Lazio al campionato, tanto invece per la Fiorentina che contro i biancocelesti si giocherà un vero e proprio match point salvezza. La sfida con la squadra di Sarri, però, per i ragazzi di Vanoli arriva a cavallo delle due gare di Conference League: dopo il pesante ko per 3-0 dell’andata, i viola saranno costretti a cercare l’impresa giovedì prossimo contro il Crystal Palace.

Prima, però, la gara con la Lazio, da affrontare ancora senza diverse pedine. Come riporta il Corriere dello Sport, infatti, Vanoli ritroverà sicuramente almeno per la panchina Solomon, già tornato in gruppo, ma non avrà a disposizione diversi titolari. Saranno infatti squalificati Fagioli e Gudmundsson, mentre è sparito dai radar Parisi, fermo da tre settimane a causa di una botta ricevuta contro l’Inter. Dubbio poi anche per quanto riguarda Kean: l’infortunio alla tibia si risolve con un riposo che la Fiorentina ora non può permettersi e per questo la presenza dell’attaccante contro la Lazio sarà valutata in base al dolore percepito dall’italiano.

In vista della gara del Franchi la Fiorentina dovrebbe allora presentarsi con De Gea tra i pali, Pongracic e Ranieri centrali di difesa con Dodò e Gosens sulle fasce e Ndour a guardia del reparto arretrato. A centrocampo Harrison, Mandragora, Brescianini e Fazzini (qualora non dovesse farcela Solomon) a supporto di Piccoli come unica punta.