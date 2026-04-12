Atalanta, Zappacosta cita la Lazio: “Nessun limite, daremo tutto fino alla fine”
12.04.2026 13:45 di Mauro Rossi
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Al termine della gara persa dalla sua Atalanta contro la Juventus è intervenuto in conferenza stampa Davide Zappacosta. Al terzino dei bergamaschi è stato chiesto, tra le altre cose, se la gara di Coppa Italia contro la Lazio del 22 aprile rappresenti ormai l’ultima spiaggia per la squadra di Palladino.
“Noi non ci poniamo dei limiti” ha risposto Zappacosta, guardando non solo alla gara contro la Lazio ma anche al match di campionato che precederà la sfida con i biancocelesti, quello dell’Olimpico contro la Roma: “Abbiamo ancora tanti punti a disposizione. Andremo a Roma per vincerla e daremo tutto fino alla fine”.