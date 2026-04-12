Roma, Gasperini non era la prima scelta! Contattati altri tre allenatori
12.04.2026 13:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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RASSEGNA STAMPA - Spunta un retroscena sulla panchina della Roma. Gasperini non era il piano A, come raccontato da La Gazzetta dello Sport. Prima di lui, infatti, la società giallorossa aveva contattato tre tecnici spagnoli, ovvero Fabregas, Emery e Valverde. Tutti però hanno rifiutato, declinando la proposta. Oltre a loro, i Friedkin avevano valutato anche altri due allenatori, questa volta italiani, "dal pedigrée dorato: per cuore e curriculum…", scrive la rosea. Insomma, il progetto dell'ex Atalanta non era in cima alla lista dei desideri a Trigoria.
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.