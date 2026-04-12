Italia, Ulivieri: "Presidente FIGC? Si è parlato di ex calciatori. E sui nomi..."

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© foto di Federico De Luca

RASSEGNA STAMPA - Ai taccuini della Gazzetta dello Sport ha parlato Renzo Ulivieri, presidente dell'Associazione Italiana Allenatori, che nell'intervista rilasciata si è soffermato principalmente su quello che potrebbe essere il prossimo numero uno della FIGC. Sulla possibilità di vedere Giovanni Malagò o un ex calciatore ha dichiarato:

"Sono state chiacchiere fra gente appassionata del lavoro che fa guardando un po’ i nomi usciti sui giornali. Detto questo, si è prevalentemente parlato di ex calciatori, si valutava di fare appunto le cose assieme e considerando anche un uomo nel mondo del calcio".

Tra i profili di ex giocatori sono spuntati i nomi di Demetrio Albertini e Paolo Maldini: "Per Albertini avevamo già espresso il nostro parere favorevole in passato ma senza successo. Nomi di quel tipo, sì. Ma è chiaro che conta la persona e il suo programma. Il programma e la persona. Una volta che capiremo e vedremo l’una e l’altra cosa, beh, ci sarà modo di considerare tutto".

Secondo Ulivieri, però, l'improtante è che il prossimo presidente abbia le giuste competenze: "Ora non è il caso di parlare di tizio o caio. Per un ruolo del genere si devono conoscere economia, regole, calcio: la persona che verrà scelta dovrà essere preparata sotto tutti gli aspetti. E le valutazioni non le devo fare io ma le faremo come consiglio direttivo. Ah, ci tengo a sottolineare una cosa…".