Torino | Ismajli, che bordata a Baroni: “Finamente ognuno gioca nel suo ruolo”

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© foto di Federico De Luca 2026

Non ci va leggero Ardian Ismajli nei confronti del suo ex allenatore, Marco Baroni. Intervenuto in conferenza stampa dopo la vittoria del suo Torino contro Verona, il calciatore ha certificato tutti i passi avanti dei granata dall’arrivo di Roberto D’Aversa in panchina al posto di colui che lo scorso anno sedeva sulla panchina della Lazio.

Ismajli, interrogato sulla sensazione di vedere un nuovo Torino dopo le quattro vittorie in sei gare con D’Aversa, ha spiegato: “Si vede, siamo diversi e nelle ultime sei partite abbiamo fatto 12 punti. Siamo diversi in tutto, davanti e dietro. Magari non abbiamo giocato il primo tempo, ma l'importante sono i punti”.

Poi l’attacco diretto di Ismajli all’ex allenatore dei granata Marco Baroni, lo scorso anno sulla panchina della Lazio: “Siamo gli stessi calciatori ma diversi in campo. D'Aversa ha messo i giocatori nelle loro posizioni a differenza di prima. Eravamo troppo indietro in classifica, ora siamo più in alto e vogliamo ancora salire. Siamo una grande squadra con bravi calciatori, possiamo e speriamo di arrivare sopra la metà della classifica”.