Sarri lascia la Lazio e passa alla Fiorentina? Paratici ci pensa

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Un corteggiamento continuo mai andato a buon fine. La città di Firenze si era schierata in estate, attaccando le sue foto intorno al Franchi. Eppure lunedì sera Sarri tornerà allo stadio (ancora) da allenatore della Lazio. A giugno la chiamata di Pradé è arrivata troppo tardi: il Comandante aveva già firmato per il suo ritorno in biancoceleste.

Ora il futuro è tutto da scrivere, soprattutto dopo quest'ultima stagione a dir poco travagliata. Non è chiaro se il tecnico resterà nella Capitale l'anno prossimo, la decisione arriverà solo a fine stagione dopo un confronto con la società. La Fiorentina continua a pensarci e potrebbe tornare alla carica, come raccontato dall'edizione odierna de La Nazione.

Su tutti il diesse viola Paratici, che ha lavorato con Sarri alla Juventus vincendo lo scudetto, ci starebbe pensando e potrebbe riprovarci nei prossimi mesi, soprattutto in caso di addio di Vanoli. Il casting per la panchina è aperto, Mau è un candidato sempre valido e molto apprezzato da tutto l'ambiente. Che prima di tutto aspetta la salvezza.