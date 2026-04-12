Serie A, Parma - Napoli: McTominay salva Conte dalla sconfitta
Non parte bene la sfida del Napoli in svantaggio dopo 35 secondi dal calcio d’inizio. È Strefezza, servito da Elphege, a sbloccare il match e portare in vantaggio il Parma. I padroni di casa sono stati bravi a tenere il risultato invariato per tutto il primo tempo, ma alla ripresa - dopo qualche tentativo - è McTominay a firmare la rete del pareggio. Al triplice fischio il risultato è 1-1 al Tardini. Lo scozzese ha salvato Conte da un pesantissimo ko in ottica Champions e scudetto. I partenopei restano così al secondo posto con 66 punti, a +3 sul Milan, sconfitto ieri dall’Udinese, e a -6 dall’Inter capolista atteso questa sera in campo col Como.
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