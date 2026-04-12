Chi sarà il prossimo presidente della FIGC? Il pensiero di Gravina
RASSEGNA STAMPA - Non vuole sbilanciarsi troppo Gabriele Gravina, presidente uscente della FIGC, sul nome del suo successore in Federazione. Interrogato sulla questione durante la lunga intervista sulle colonne del Corriere della Sera, Gravina spiega: “Non sarò il regista del futuro e non tirerò la volata a nessuno”.
Il presidente FIGC uscente continua: “È folle pensare che possa fare accordi con qualcuno. Sono convinto che alla fine le componenti mostreranno senso di responsabilità e riusciranno a individuare un candidato in rado di coagulare il maggior numero di consensi possibile”.
Gravina parla poi della possibilità di vedere un ex calciatore come presidente della FIGC: “Non bisogna avere preclusioni, neppure verso un grande dirigente. Non è questione di uomini, contano i programmi e il valore delle persone. E bisogna relazionarmi con la politica in modo diverso”. Quindi, sui possibili consigli al futuro presidente Gravina conclude: “Serve unità d’intenti e anteporre il bene comune alla difesa dei propri orticelli”.