Napoli, Conte: "Scudetto? Il sogno non è spento". E avvisa la Lazio

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Il Napoli pareggia col Parma e frena la sua rincorsa all'Inter, ora distante 6 punti. Nell'immediato post partita, Conte ha commentato la situazione degli azzurri in classifica: "Non c’è niente da commentare. Ci sta la partita, il momento. A volte si è più emotivi e non si fa la scelta giusta, ma sono cose su cui lavoriamo tanto. Dispiace perché sapevamo che avremmo trovato una squadra con un blocco bassissimo nei 30 metri. Ai ragazzi a fine partita l’ho detto, ci sono cose leggerissime tra chi vince e chi no. L’approccio doveva essere più attento, dopo 30 secondi prendi quel tipo di gol. Tutto sommato ho poco da rimproverare alla squadra, la partita l’abbiamo fatta in salita per 96 minuti. Abbiamo avuto occasioni per vincere la partita, quella di Elmas clamorosa. Un punto che muove la classifica, sappiamo che dobbiamo raggiungere la Champions. Poco da dire ai ragazzi per l’impegno e la determinazione. Le abbiamo provate tutte".

Proseguendo la sua analisi, il salentino ha aggiunto: "Un risultato che spegne il sogno scudetto? Il sogno non viene spento, mancano sei partite per noi. Era un sogno legato solo a chi ci sta davanti e vedendo i numeri dell’Inter fino ad adesso, era un sogno bello ardito da fare. Noi continuiamo a fare quello che stiamo facendo, avremmo potuto mettere altri due punti per la qualificazione Champions e avvicinarci all’Inter. Dobbiamo dare il massimo fino alla fine, a parte l’approccio che ci ha tirato un cazzotto per il resto ho poco da rimproverare. Mancano 6 partite, sappiamo cosa è stato questo campionato e siamo orgogliosi. Continuiamo su questa strada”.

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