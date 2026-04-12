Sinner è il re di Montecarlo: Alcaraz ko e torna ad essere numero 1
12.04.2026 17:45 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
Jannik Sinner è il nuovo re di Montecarlo e, soprattutto è di nuovo il numero uno al mondo. Il tennista altoatesino ha battuto, in finale, Carlos Alcaraz in due set. Un successo senza appello per Sinner che si è imposto per 7-6, 6-3. Queste le parole di Sinner alla fine del match: "Siamo arrivati a Montecarlo cercando di accumulare più partite possibili per trovare il giusto feeling... <<< SINNER >>>
autore
Jessica Reatini
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