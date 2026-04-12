Gravina spiega: “Altri sport da dilettanti? Ecco cosa intendevo”
12.04.2026 19:00 di Mauro Rossi
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RASSEGNA STAMPA - Nel corso della lunga intervista rilasciata da Gabriele Gravina al Corriere della Sera, il presidente FIGC dimissionario torna anche sulla polemica che lo ha visto protagonista dopo aver definito gli altri sport italiani come sport di dilettanti.
“Mi spiace per come le mie parole siano state interpretate in Italia” spiega Gravina. Che poi fa mea culpa e chiarisce: “Sicuramente andavano argomentate meglio: volevo sottolineare che il professionismo deve sottostare a regolamentazioni nazionali e internazionali”.
Quindi, Gravina conclude: “Di certo non era mia intenzione mettere in dubbio, né svilire, l’impegno e la professionalità degli atleti di altre discipline”.