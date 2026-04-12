Fiorentina, brutte notizie verso la Lazio: le ultime su Kean e non solo
12.04.2026 20:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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Arrivano brutte notizie dall'ultimo allenamento della Fiorentina in vista della gara contro la Lazio. Come riportato da FirenzeViola.it, Kean e Parisi si sono allenati ancora a parte proseguendo il loro programma differenziato. Sono in forte dubbio per la gara del Franchi: solo nelle prossime ore Vanoli deciderà se convocarli o meno. Ci saranno, invece, Mandragora e Brescianini; resta out Fortini.
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.