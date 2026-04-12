Lazio, Mino Caprio: "La protesta dei tifosi? Sciopero anche io!". Su Sarri...

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Intervenuto a Radio FirenzeViola, il doppiatore e grande tifoso della Lazio Mino Caprio ha parlato del lavoro di Sarri e della stagione dei biancocelesti, soffermandosi anche sulla protesta dei tifosi. Di seguito le sue parole.

"Abbiamo iniziato con il blocco del mercato, una cosa storica nel mondo del calcio, chissà che ha combinato quel signore lì che presiede la gloriosa Società Sportiva Lazio... Poi c'è stato il mercato di gennaio che ha complicato le stesse cose perché è stato venduto l'unico attaccante che avevamo. Per fortuna ci sono giocatori come Cataldi, anche se volevano vendere anche lui. Per prendere chi poi? Taylor e Ratkov oltre a un polacco giovanissimo".

"Noi facciamo sciopero e io concordo con le disposizioni del tifo biancoceleste: sciopero anche io nonostante abbia pagato l'abbonamento per me e per mio figlio. Penso che il 'toscanaccio' Sarri stia facendo un gran lavoro. Credo che Mau sia il valore aggiunto di questa situazione. C'ha i 'controcacchi', so che anche la Fiorentina lo sta valutando. A me piace".