Ex Lazio | Muriqi da Pallone d'Oro? I tifosi del Maiorca sono sicuri...

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© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Vedat Muriqi è ormai a tutti gli effetti una leggenda del Maiorca. Con l'ultima doppietta segnata contro il Rayo Vallecano, l'ex centravanti della Lazio è diventato il miglior marcatore della storia del club (55 gol) superando Samuel Eto'o. Nel post partita i tifosi l'hanno omaggiato con un coro chiedendo che gli venga consegnato il Pallone d'Oro. Ma lui non ne vuole sapere: "Il coro per il Pallone d'Oro? Questa gente è matta, è matta! Come potrei mai essere Pallone d'Oro? Amo questa isola dal primo giorno in cui sono atterrato, amo questo club e questa tifoseria, ma il Pallone d'Oro non ha nulla a che fare con me", ha dichiarato a Movistar+.

E poi ha continuato: “Sono davvero molto emozionato per aver superato un mito come Eto'o in questo club. Superare una leggenda come lui, con il supporto di compagni, staff e tifosi, è meraviglioso. Mi rende tanto orgoglioso far parte della storia del Maiorca. Sapevamo che qui in casa, con l'aiuto della nostra gente, avremmo battuto il Rayo Vallecano così come abbiamo vinto contro il Real Madrid. C'è ancora molto lavoro da fare, ma stasera dormiremo meglio”.