Serie A, l'Inter vince una partita folle! Battuto il Como al Sinigaglia
12.04.2026 23:14 di Niccolò Di Leo Twitter: @@niccolodileo_
Fonte: ANSA
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L'Inter vince 4-2 in rimonta a Como e mette le mani sullo scudetto, trovandosi a sei giornate dalla fine con nove punti di vantaggio sul Napoli. Al Sinigaglia, la squadra di Fabregas spaventa i nerazzurri, andando suil 2-0 con Valle e Nico Paz. Prima dell'intervallo, Thuram accorcia e a inizio ripresa raddoppia per il 2-2, sfruttando due errori della difesa. Il Como ci riprova ma l'Inter è in controllo e chiude la sfida, e il discorso campionato, con un micidiale uno-due di Dumfries. Troppo tardi, per i padroni di casa, il rigore trasformato da Da Cunha per il 3-4
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Niccolò Di Leo
Roma, 2000. Redattore per lalaziosiamonoi.it. Speaker, addetto social e redattore per Radio Laziale. Redattore per Lottomatica.sport, Goldbetlive.it, Totosì.sport e Calcio.com.