Ex Lazio | Maiorca, Muriqi ha scritto la storia! Superato Eto'o in classifica
12.04.2026 20:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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© foto di Federico Titone
Ancora Muriqi. Altri due gol per l'ex centravanti della Lazio, di nuovo protagonista con il Maiorca che ha battuto il Rayo Vallecano per 3-0. Con questa doppietta il kosovaro è salito a quota 55 reti segnate diventando il miglior marcatore della storia del club. In classifica ha superato Samuel Eto'o, che ha iniziato la sua carriera da attaccante proprio al Maiorca, passando poi al Barcellona e all'Inter. Il Pirata è ormai a tutti gli effetti una leggenda.
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.