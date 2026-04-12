Serie A | Fiorentina - Lazio, chi racconterà la sfida su Dazn
12.04.2026 18:30 di Martina Barnabei Twitter: @@Martina03642030
La Lazio sarà impegnata con la Fiorentina lunedì 13 aprile, alle 20:45 il calcio d'inizio al Franchi. Il monday night che concluderà la trentaduesima giornata di Serie A. La partita sarà trasmessa in diretta su Dazn e a raccontarla saranno le voci di Gabriele Giustiniani, per la telecronaca, e Alessandro Budel per il commento tecnico.
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