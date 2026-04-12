FORMELLO - Lazio, le scelte anti-Fiorentina: Basic in pole, chance Noslin

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

FORMELLO - Un'altra vigilia complicata, l'ennesima di questa stagione. Sarri ha perso Maldini e Marusic: salteranno entrambi la Fiorentina. Più preoccupante l'infortunio del terzino, a forte rischio per l'Atalanta in Coppa Italia. Al Franchi il suo posto a destra lo prenderà Lazzari, tra i migliori a gara in corso contro il Parma. Confermati invece sia Nuno Tavares a sinistra che Provstgaard e Romagnoli al centro, visto il nuovo forfait di Gila.

Con ogni probabilità lo spagnolo salterà anche il Napoli per tornare a Bergamo. In porta ovviamente ci sarà Motta (Provedel, insieme a Rovella, ha finito la stagione). A centrocampo Dele-Bashiru non è al meglio: si scalda Basic assente in campo da più di due mesi. Insieme a lui giocheranno Cataldi e Taylor. Oltre a Pellegrini, recuperato Patric per la panchina: entrambi avevano saltato la partita di sabato scorso.

In attacco, senza Maldini, toccherà a Dia guidare il tridente. Possibile novità anche a sinistra, con Noslin che insidia Pedro. Resta un ballottaggio aperto, la decisione finale arriverà solo a ridosso del fischio d'inizio. Non dovrebbe cambiare invece la scelta a destra, con Isaksen titolare. È convocato Zaccagni: difficile pensarlo subito in campo, ma visti i precedenti (Cagliari su tutti) non è da escludere.

PROBABILE FORMAZIONE LAZIO (4-3-3): Motta; Lazzari, Romagnoli, Provstgaard, Nuno Tavares; Basic, Cataldi, Taylor; Isaksen, Dia, Noslin. A disp.: Furlanetto, Giacomone, Hysaj, Pellegrini, Patric, Dele-Bashiru, Belahyane, Przyborek, Pedro, Cancellieri, Ratkov. All.: Sarri.