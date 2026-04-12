Martini: "Nella Lazio servono uomo giusti! Lenzini una volta mi disse..."

"'È la Lazio Che ha fatto grandi noi' è una risposta che il presidente Lenzini mi diede quando incontrandolo il giorno dopo la vittoria gli dissi: 'Presidente abbiamo fatto grande la Lazio'". Inizia così il testo dedicato alla Lazio da parte di Gigi Martini e pubblicato sul proprio profilo Facebook. L'ex terzino della Lazio campione d'Italia nel 1974, ha raccontato di un aneddoto con il presidente Umberto Lenzini che ha, per certi versi, dei riferimenti molto attuali nel periodo di protesta che sta vivendo il popolo della Lazio contro una società dalla quale non si sente rappresentato.

"Una lezione di vita raccolta in una frase questa del presidente Lenzini, è la Lazio Che Vince, tutti gli altri possono soltanto perdere. Vince la passione, Vince il senso di appartenenza, vincono I simboli, Vince il colore della maglia, VINCONO I TIFOSI SUGLI SPALTI. Calciatori, dirigenti, tutti gli altri devono essere uomini giusti, uomini che hanno un solo obiettivo “ La Vittoria “ Il giro di campo del presidente con il braccio alzato e la V di vittoria era un messaggio forte della società ai suoi tifosi“. Non vi tradiremo”. Ha mantenuto la parola Lenzini, ha rifiutato l’offerta di Agnelli per Chinaglia, quella del Milan per Martini e Re Cecconi e ha dato tutti i poteri ad un Uomo eccezionale, TOMMASO MAESTRELLI. Scelse di vincere il Presidente Lenzini , lo fece mettendo la sua firma sui documenti bancari che gli prestarono i soldi, una firma Che fu l’inizio della vittoria, che fu l’inizio del suo declino. Lui lo sapeva ma non tradi. È LA LAZIO CHE HA FATTO GRANDI NOI".