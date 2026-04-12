Lazio, Dele-Bashiru affaticato: Basic può tornare titolare dopo due mesi

RASSEGNA STAMPA - Dopo la convocazione quasi simbolica contro il Parma può arrivare il momento del ritorno effettivo di Toma Basic. Il croato ha ormai ripreso ad allenarsi in gruppo dopo uno stop durato due mesi e, in attesa di definire un futuro che oggi non sembra prevedere il rinnovo, è pronto a tornare titolare con la Lazio.

Come riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, infatti, Dele-Bashiru non è ancora al top fisicamente. Il nigeriano è affaticato, starà quindi a Sarri e allo staff medico della Lazio decidere se rischiarlo o se farlo partire dalla panchina. Il ballottaggio con Basic è aperto e verrà sciolto solo tra la rifinitura odierna e domani.

Fermo dalla gara dell’8 febbraio contro la Juventus, il croato può tornare quindi titolare ancora da mezzala destra per mettere minuti sulle gambe e provare a candidarsi anche per la semifinale di Coppa Italia con l’Atalanta. Del futuro si parlerà poi a fine stagione: come vi abbiamo raccontato, al momento le chance di un rinnovo con la Lazio sono minime dopo un iniziale proposta verbale accettata da Basic ma mai messa nero su bianco.