Lazio, Sarri preserva Gila: ora punta la semifinale contro l'Atalanta
RASSEGNA STAMPA - A dieci giorni dalla semifinale contro l'Atalanta, in casa Lazio continuano a essere monitorate le condizioni di Mario Gila. Ormai da tempo alle prese con un'infiammazione al tendine rotuleo, il centrale sarà risparmiato per la trasferta di Firenze e, con tutta probabilità, anche per quella di Napoli. Sarri vuole riaverlo per la gara di Bergamo, prima della quale non intende prendere rischi.
A Bologna, prima della pausa nazionali, lo spagnolo era stato sostituito dopo mezz'ora di gioco. Un cambio forzato, simile a quello visto nella sfida di campionato contro la Dea, che ha portato a una successiva gestione mirata a farlo rientrare in tempo per la semifinale di ritorno di Coppa Italia.
Come riporta il Corriere dello Sport, durante la sosta Gila si è allenato a parte e non ha ancora avuto modo di riunirsi ai compagni. Quando gioca più partite di fila, l'ex Real torna a sentire fastidio al ginocchio, motivo per cui contro Fiorentina e Napoli dovrebbe essere risparmiato. Da qui alla fine, i biancocelesti hanno poco da chiedere al campionato e la partita contro l'Atalanta è troppo importante per non canalizzare tutte le energie verso di essa.