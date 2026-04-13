Lazio, infermeria sempre piena: cresce ancora il dato sugli infortuni

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RASSEGNA STAMPA - L'infermeria non sembra mai svuotarsi in casa Lazio. Si è fermato anche Marusic, che a causa di uno stiramento salterà le trasferte di Firenze e Napoli, ed è a serio rischio per la semifinale di Coppa Italia contro l'Atalanta. Sarri, dunque, sarà costretto a fare a meno del terzo giocatore più impiegato della rosa in questa stagione, solamente dietro a Gila e Provedel.

Come riportato da Il Messaggero, con il problema occorso al montenegrino sale a quota 42 il dato relativo agli infortuni stagionali. Tra chi non si è mai visto come Gigot, i recidivi Rovella e Patric, e chi è mancato per la Coppa d'Africa (Dele-Bashiru e Dia) o per malattie (mononucleosi per Isaksen), il tecnico non ha mai potuto contare sulla rosa al completo. L'unico sempre disponibile è stato Provstgaard, convocato in tutte le 35 gare stagionali.