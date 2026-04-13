Presidenza FIGC, 18 club di Serie A a favore di Malagò. Lazio e Verona contrarie
13.04.2026 13:05 di Christian Gugliotta
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© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport
L'Assemblea della Lega Serie A si è espressa sul possibile nuovo presidente della FIGC. Secondo quanto riportato da SkySport, sarebbero ben 18 (su 20) i club a favore della candidatura di Giovanni Malagò. Le uniche squadre che si sono espresse a sfavore sono Lazio e Verona.
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Christian Gugliotta
Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.