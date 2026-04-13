Lazio, Sarri torna al Napoli? Conte verso l'addio e De Laurentiis...

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Due trasferte che intrecciano passato, presente e (forse) futuro. Maurizio Sarri incontrerà prima la Fiorentina, con cui c'è sempre stato un lungo corteggiamento mai andato a buon fine, e poi il Napoli, dove ha vissuto anni strepitosi. Nei prossimi mesi, però, entrambe le piazze potrebbero tornare d'attualità per il continuo della sua carriera.

Non è chiaro, infatti, se il Comandante resterà alla Lazio. Proprio per questo la Viola ci sta riflettendo seriamente (se Vanoli dovesse andare via) e potrebbe tornare alla carica come già successo quest'estate. Ora toccherebbe a Paratici (che l'ha avuto alla Juventus) convincere Mau ad andare in Toscana.

Ma come riportato da Il Corriere della Sera, non è da escludere nemmeno la panchina azzurra. Sarri è ovviamente molto legato alla piazza e il suo nome potrebbe tornare di moda in caso di addio di Conte (possibile nuovo ct della Nazionale). Solo ipotesi, al momento. Prima va chiusa la stagione, poi si faranno le dovute riflessioni in un senso o nell'altro.