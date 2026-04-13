Lazio, Sarri torna al Napoli? Conte verso l'addio e De Laurentiis...

13.04.2026 12:30 di  Andrea Castellano  Twitter:    vedi letture
Lazio, Sarri torna al Napoli? Conte verso l'addio e De Laurentiis...
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RASSEGNA STAMPA - Due trasferte che intrecciano passato, presente e (forse) futuro. Maurizio Sarri incontrerà prima la Fiorentina, con cui c'è sempre stato un lungo corteggiamento mai andato a buon fine, e poi il Napoli, dove ha vissuto anni strepitosi. Nei prossimi mesi, però, entrambe le piazze potrebbero tornare d'attualità per il continuo della sua carriera.

Non è chiaro, infatti, se il Comandante resterà alla Lazio. Proprio per questo la Viola ci sta riflettendo seriamente (se Vanoli dovesse andare via) e potrebbe tornare alla carica come già successo quest'estate. Ora toccherebbe a Paratici (che l'ha avuto alla Juventus) convincere Mau ad andare in Toscana.

Ma come riportato da Il Corriere della Sera, non è da escludere nemmeno la panchina azzurra. Sarri è ovviamente molto legato alla piazza e il suo nome potrebbe tornare di moda in caso di addio di Conte (possibile nuovo ct della Nazionale). Solo ipotesi, al momento. Prima va chiusa la stagione, poi si faranno le dovute riflessioni in un senso o nell'altro.

Andrea Castellano
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.