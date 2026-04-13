FIGC, i club di A pronti a indicare il proprio candidato: la posizione di Lotito
La Serie A è pronta a indicare oggi, nell’assemblea di Lega a Milano, il proprio candidato alla presidenza della FIGC. I venti club saranno tutti presenti e, al momento, il nome di Giovanni Malagò raccoglie un consenso quasi unanime: 17-18 società su 20 sono dalla sua parte.
Anche figure importanti come Urbano Cairo hanno espresso pubblicamente il loro sostegno, mentre Adriano Galliani ha rinunciato alla candidatura, appoggiando idealmente Malagò. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, resta una piccola opposizione guidata da Claudio Lotito, ma con poche possibilità di incidere.
Se le previsioni saranno confermate, la Serie A ufficializzerà in anticipo il proprio candidato, rafforzando il suo peso in vista del voto federale del 22 giugno. Oltre al nome, i club presenteranno anche un documento con le priorità per rilanciare il calcio italiano: agevolazioni fiscali, investimenti nei settori giovanili e negli stadi, e modifiche sulle norme legate alle scommesse.
Malagò appare sensibile a queste richieste, mentre dal governo, specialmente con Matteo Salvini, emergono dubbi sulla sua nomina e la preferenza per un volto nuovo. In ogni caso, una scelta compatta della Serie A potrebbe avere un peso decisivo nell’elezione del nuovo presidente federale.