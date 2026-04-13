Lazio, la nota dall’infermeria: le condizioni di Marusic, Maldini e Gila

13.04.2026 11:20 di  Mauro Rossi   vedi letture
Lazio, la nota dall’infermeria: le condizioni di Marusic, Maldini e Gila
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Non solo i convocati. Insieme all'elenco dei calciatori che prenderanno parte alla gara di questa sera tra Fiorentina Lazio, il club biancoceleste ha reso note anche le condizioni degli infortunati. Confermata la lesione per Marusic, seppur di basso grado, così come l'infiammazione al tendine rotuleo di Maldini  e non solo. Di seguito il comunicato. 

A seguito di un consulto tra lo staff medico composto dal Prof. Ivo Pulcini, dal Prof. Fabio Rodia e dal medico sociale dott. Italo Leo, la S.S. Lazio comunica quanto segue: lesione di basso grado al polpaccio destro per Marusic e infiammazione al tendine rotuleo del ginocchio destro per Maldini. Gigot e Gila svolgono un lavoro atletico specifico, mentre Provedel e Rovella continuano i loro programmi di recupero post-operatori”.