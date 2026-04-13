Lazio, Dia guiderà l'attacco contro la Fiorentina: è la sua chance per il riscatto

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RASSEGNA STAMPA - Sarri si affida a Dia per rilanciare l’attacco della Lazio, complice l’assenza di Maldini. Finito spesso in panchina negli ultimi mesi, l’attaccante ha ora una grande occasione, anche se i suoi numeri sono in netto calo: in campionato non segna dal 31 agosto e ha trovato l’ultimo gol il 4 marzo in Coppa Italia. Dopo la Coppa d’Africa ha avuto poco spazio, alternando brevi spezzoni senza riuscire a incidere con continuità.

Nonostante qualche segnale positivo, come l’ingresso decisivo a Bologna, Dia non si è confermato e ora è chiamato a fare la differenza nelle sfide contro Fiorentina e Napoli, cruciali per la stagione. Anche i dati evidenziano il momento difficile, con percentuali realizzative e tiri in calo rispetto all’anno scorso, come riporta il Corriere dello Sport.

La Lazio ha bisogno del miglior Dia, quello visto ai tempi di Baroni, mentre Sarri continua a ruotare tutti i centravanti senza trovare un vero goleador. Contro la Fiorentina, squadra a cui ha già segnato più volte in passato, Dia avrà quindi una chance importante per rilanciarsi e trascinare l’attacco biancoceleste.