Lazio, pochi pareggi e spettacolo a Firenze: i numeri degli ultimi scontri

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© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

RASSEGNA STAMPA - Reduce dal pari contro il Parma, la Lazio è ora pronta a vedersela contro la Fiorentina al Franchi. Si tratta della prima di un filotto di tre trasferte consecutive, che successivamente vedrà la squadra di Sarri impegnata a Napoli e a Bergamo nella semifinale di ritorno di Coppa Italia.

Gli ultimi precedenti tra viola e biancocelesti a Firenze hanno fatto registrare spesso scontri molto combattuti, nei quali è quasi sempre prevalsa una delle due formazioni. Come evidenziato dal Corriere dello Sport, nei 15 scontri più recenti, infatti, è andato in scena un solo pareggio, mentre la Lazio è uscita vittoriosa in ben 9 occasioni. Nelle ultime due stagioni, però, è stata la Fiorentina ad avere la meglio, portando a casa i tre punti sia nell'annata 2023/24, sia in quella 2024/25.

Dal 2010-11, poi, eccezion fatta per lo 0-1 del 2 marzo 2014, ogni volta che i capitolini hanno vinto al Franchi hanno segnato almeno due reti. Il 3-4 andato in scena nel 2017-18 è la sfida recente con più marcature, mentre il successo più largo è arrivato sempre con Sarri panchina: si tratta dello 0-4 del campionato 2022-23.