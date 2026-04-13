Lazio, finalmente Zaccagni: rientro graduale con obiettivo Coppa Italia

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RASSEGNA STAMPA - Almeno una buona notizia per la Lazio, in mezzo ai tanti infortuni: è il ritorno tra i convocati di Mattia Zaccagni, pronto a riassaggiare il campo contro la Fiorentina. Il rientro sarà graduale: possibile qualche minuto a Firenze, poi Napoli, con l’obiettivo di tornare titolare a Bergamo. Sarri, però, resta prudente e non vuole correre rischi.

Dopo l’infortunio alla coscia destra, che come sottolinea il Corriere dello Sport è ormai risolto dal punto di vista clinico, Zaccagni deve ritrovare ritmo e condizione. La sua stagione è stata segnata da diversi problemi fisici, dalla pubalgia agli ultimi stop muscolari, che ne hanno limitato la continuità, ma ora il peggio sembra alle spalle.

Il suo rientro è fondamentale per la Lazio: con lui la squadra recupera qualità, imprevedibilità e uno contro uno, elementi mancati negli ultimi mesi. Intanto si avvicina anche un traguardo simbolico: è a una presenza dalle 150 in Serie A con la maglia biancoceleste. Proprio contro la Fiorentina, avversaria a cui ha già segnato e fornito assist in passato, può iniziare una nuova fase della sua stagione.