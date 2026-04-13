Lazio, Maldini e Marusic out per Firenze: le loro condizioni verso l'Atalanta

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RASSEGNA STAMPA - Piove sul bagnato in casa Lazio. Per la trasferta di Firenze Sarri deve rinunciare a Maldini e Marusic, entrambi frenati da problemi di natura fisica. Daniel ha un'infiammazione al tendine rotuleo, la stessa di Gila, mentre per il montenegrino si tratta di uno stiramento, che dovrebbe tenerlo fuori dalle due alle tre settimane. Si tratta degli ennesimi infortuni, che vanno aggiunti a quelli di Rovella, Provedel e Gila, senza contare Dele-Bashiru (recuperato, ma con un problema all'adduttore) e Pellegrini (non si è allenato, ma sarà al Franchi).

Come riporta il Corriere dello Sport, la prossima sarà una settimana importante, durante la quale i controlli effettuati daranno responsi in vista della semifinale con l'Atalanta del prossimo 22 aprile. Per Marusic la lesione muscolare è accertata. Vuole essere a Bergamo e ci proverà, ma in pochi scommettono sul suo recupero. Il suo posto, nel frattempo, verrà presso da Lazzari.

Maldini, invece, è rimasto a Roma per svolgere delle sedute di fisioterapia. Convive con degli acciacchi da qualche tempo e ha bisogno di riposo, quello che non basta per Adam, che avrà bisogno di più tempo. L'ex Atalanta potrebbe saltare anche il Napoli, venendo sostituito da Dia, ma a Bergamo dovrebbe esserci, salvo sorprese.