Fiorentina - Lazio, le probabili formazioni: Noslin in pole, c'è Basic

La prima di due trasferte consecutive. Dopo il pareggio in casa contro il Parma, la Lazio vola al Franchi per affrontare la Fiorentina di Vanoli. Sarri sicuramente sarà ancora senza Provedel, Gila (alle prese con un’infiammazione del tendine rotuleo) e Rovella; rientrerà invece Zaccagni, convocato. Di fronte a Motta in porta, al centro della difesa giocherà di nuovo Provstgaard insieme a Romagnoli. Sulle fasce non ci sarà Marusic; toccherà quindi a Lazzari a destra, con Nuno Tavares a sinistra. A centrocampo spazio al terzetto composto da Cataldi, Taylor e Basic, perché Dele-Bashiru non è al meglio. In panchina si rivedrà Patric, rientrato dopo l'ultimo stop. In attacco sarà out Maldini: si candida Dia per giocare al centro. Completeranno il tridente uno tra Pedro e Noslin a sinistra (più avanti l'olandese) e Isaksen a destra.

FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Dodo, Pongracic, Ranieri, Gosens; Mandragora, Ndour, Brescianini; Harrison, Piccoli, Fazzini. All.: Vanoli.

LAZIO (4-3-3): Motta; Lazzari, Romagnoli, Provstgaard, Nuno Tavares; Basic, Cataldi, Taylor; Isaksen, Dia, Noslin. A disp.: Furlanetto, Giacomone, Hysaj, Pellegrini, Patric, Dele-Bashiru, Belahyane, Przyborek, Pedro, Cancellieri, Ratkov. All.: Sarri.