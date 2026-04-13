Lazio, i convocati di Sarri per la Fiorentina: la scelta su Zaccagni e non solo

13.04.2026 11:15 di  Mauro Rossi   vedi letture
Lazio, i convocati di Sarri per la Fiorentina: la scelta su Zaccagni e non solo
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A poche ore dal match tra Fiorentina e Lazio la società biancoceleste ha reso noto l'elenco dei calciatori convocati per la sfida in programma alle 20:45 al Franchi. Torna in elenco Zaccagni, fuori Marusic così come Maldini e Gila oltre a Gigot e ai lungodegenti Provedel Rovella. Di seguito il comunicato: 

“Il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri ha diramato la lista dei convocati in vista della sfida in trasferta contro la Fiorentina.

Portieri: Furlanetto, Giacomone, Motta;

Difensori: Hysaj, Lazzari, Nuno Tavares, Patric, Pellegrini, Provstgaard, Romagnoli;

Centrocampisti: Basic, Belahyane, Cataldi, Dele-Bashiru, Przyborek, Taylor;

Attaccanti: Cancellieri, Dia, Isaksen, Noslin, Pedro, Ratkov, Zaccagni”.