Lazio, i convocati di Sarri per la Fiorentina: la scelta su Zaccagni e non solo
13.04.2026 11:15 di Mauro Rossi
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A poche ore dal match tra Fiorentina e Lazio la società biancoceleste ha reso noto l'elenco dei calciatori convocati per la sfida in programma alle 20:45 al Franchi. Torna in elenco Zaccagni, fuori Marusic così come Maldini e Gila oltre a Gigot e ai lungodegenti Provedel e Rovella. Di seguito il comunicato:
“Il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri ha diramato la lista dei convocati in vista della sfida in trasferta contro la Fiorentina.
Portieri: Furlanetto, Giacomone, Motta;
Difensori: Hysaj, Lazzari, Nuno Tavares, Patric, Pellegrini, Provstgaard, Romagnoli;
Centrocampisti: Basic, Belahyane, Cataldi, Dele-Bashiru, Przyborek, Taylor;
Attaccanti: Cancellieri, Dia, Isaksen, Noslin, Pedro, Ratkov, Zaccagni”.