Serie A, i club riempiono di soldi i procuratori: la posizione della Lazio

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© foto di Daniele Buffa/Image Sport

RASSEGNA STAMPA - I procuratori ormai sono i veri re del calciomercato. I club rischiano di spendere più per le loro 'parcelle' che effettivamente per i giocatori, visti i numeri. Negli ultimi dieci anni, infatti, le squadre di Serie A hanno speso 1,98 miliardi di euro per pagare tutte le commissioni. Una cifra esorbitante: solo nel 2025, la cifra ammonta a 243,4 milioni.

Come riportato da Il Fatto Quotidiano, chi ha speso più di tutte dal 2015 a oggi è la Juventus, con 359,4 milioni (il 18,07%) dati ai procuratori. Chiudono il podio l'Inter al secondo posto (235,4 milioni, l'11,89%) e la Roma al terzo (203,3 milioni, il 10,22%). In quarta e in quinta posizione ci sono rispettivamente Milan e Napoli (172,7 e 139,5 milioni di euro). Meno di tutte le big ha invece speso la Lazio di Lotito, che negli ultimi dieci anni ha speso 58,8 milioni per le commissioni degli agenti, con una media di 5 milioni di euro a stagione.