“Fu pagato più del dovuto”: il retroscena su Makinwa alla Lazio

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© foto di Federico De Luca

C’è anche un po’ di Lazio nel libro Rino Foschi - Il mago del calciomercato. Nello specifico è Roberto Felicori, ex segretario del Palermo, a citare i biancocelesti e Lotito in merito alla trattativa che portò a Formello Stephen Makinwa.

“Rino e Lotito stavano discutendo di come trovare una soluzione alla comproprietà” si legge. “A un certo punto il presidente della Lazio rimarcò la sua onestà sfoggiando la fede esibendo un crocifisso. Rino gli rispose: ‘Anche io sono un uomo di fede’. Entrambi giuravano davanti al rosario, io e il mio collega della Lazio ci guardavamo in attesa che si trovasse una soluzione”.

“Lotito aveva capito che volevamo tenere il giocatore, mise una cifra più alta. Rino invece la abbassò. E la Lazio ci diede più soldi di quelli che chiedevamo all’inizio. Fu un gioco di bluff e strategie, perché il nostro direttore sportivo a vendere era un fenomeno”.