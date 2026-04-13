PRIMAVERA | Verona - Lazio 1-1: Cham risponde a Bordon
La Lazio Primavera pareggia 1-1 sul campo del Verona e mantiene un divario di sette punti dalla zona play-out. Subito avanti dopo cinque minuti grazie all’incornata del solito Bordon, i biancocelesti subiscono la rete del pari di Cham al 34’ su una dormita della difesa. A inizio ripresa, poi, la squadra di Punzi resta in dieci uomini per l’espulsione di Cuzzarella, forse reo di aver rivolto una frase offensiva all’indirizzo di uno degli assistenti. Alla fine la Lazio riesce a resistere agli assalti dei gialloblù, strappando un punto importante che consente di restare distanti dal Napoli diciassettesimo.
Primavera 1 | 33ª giornata
Lunedì 13 aprile 2026, ore 13:00
Stadio Aldo Olivieri, Verona
VERONA: Tommasi, Cham, Szimionas, Vermesan, De Battisti (71' Mussola), Ajayi (64' Akalé), De Rossi (64' Mendolia), Feola (71' Garofalo), Yildiz, Barry, Peci (85' Casagrande). A disp.: Castagnini, Martini, Intrabartolo, Tagne, Bortolotti, Fabbri. All.: Alessandro Montorio
LAZIO (3-5-2): Pannozzo; Pernaselci, Bordon, Ciucci; Ferrari, Battisti (79' Marinaj), Munoz, Santagostino, Canali (73' Calvani); Cuzzarella, Serra (73' Montano). A disp.: Bosi, Milillo, Gelli, Shpuza, Trifelli, Iorio, Cangemi, Sana Fernandes. All.: Francesco Punzi
Arbitro: Lovison (sez. Padova)
Assistenti: Pandolfo - Posteraro
Marcatori: Bordon (5', L), Cham (34', V).
Ammoniti: Ciucci (L), Vermesan (V), Battisti (L), Marinaj (L).
Espulsi: Cuzzarella (L).
Recupero: 1' p.t., 6 s.t.
SECONDO TEMPO
90'+6' - Triplice fischio: Verona - Lazio Primavera si conclude 1-1.
90'+4' - Forcing finale del Verona. Padroni di casa a caccia del gol vittoria.
90' - Segnalati sei minuti di recupero.
87' - Muzzola conclude centrale all'interno dell'area biancoceleste e trova la parata di Pannozzo, che blocca in due tempi.
85' - Ultimo cambio per i gialloblù: fuori Peci, dentro Casagrande.
83' - Anche Marinaj riceve un giallo per proteste.
79' - Terza sostituzione per la Lazio: Marinaj prende il posto di Battisti.
79' - Battisti stende un avversario e viene ammonito.
73' - Primi due cambi anche per Punzi: dentro Montano e Calvani, fuori Serra e Canali.
71' - Altre due sostituzioni per i padroni di casa: escono De Battisti e Feola, al loro posto entrano Mussola e Garofalo.
70' - Spreca il Verona. Vermesan si ritrova davanti alla porta, ma calcia fuori a giro. Importante occasione sciupata.
69' - Lazio vicina al gol. Munoz apre il piattone in area e trova una super risposta di Tommasi, che vola e toglie il pallone da sotto la traversa.
64' - Primi due cambi nel Verona: fuori De Rossi e Ajayi, dentro Mendolia e Akalé.
57' - Vermesan ammonito per proteste.
56' - Verona pericoloso. Peci inbuca in area per De Battisti, che calcia sul primo palo e trova la risposta di Pannozzo.
51' - Lazio in dieci uomini. Cuzzarella espulso a seguito di una frase rivolta a uno dei due assistenti dell'arbitro.
47' - Occasione Lazio. Ferrari trova con un travsersone sul secondo palo Battisti, che tenta la conclusione al volo senza centrare lo specchio.
46' - Squadre di nuovo in campo, inizia la ripresa.
PRIMO TEMPO
45'+1' - Si chiude il primo tempo: 1-1 all'intervallo.
45' - Concesso un minuto di recupero.
34' - Pareggia il Verona. Un traversone di Peci taglia in due la difesa della Lazio e consente a Cham di battere Pannozzo da pochi passi.
31' - Verona pericoloso. Ayaji controlla col petto in area e calcia al volo da pochi passi, la sua conclusione termina alta.
22' - Ajayi scappa a Ciucci che lo trattiene per la maglia e diventa il primo ammonito del match.
17' - Salva Pannozzo. De Rossi recupera palla in area e calcia potente sul primo palo, il portiere biancoceleste va a terra e respinge.
16' - Palo Verona! Padroni di casa a un passo dal pari con una conclusione rasoterra dal limite che si infrange sul legno. Si salva la Lazio.
5' - GOOOOL DELLA LAZIO! Serra trova con un cross in area la testa di Bordon, che incorna in rete e porta subito in vantaggio i biancocelesti.
1' - Inizia il match.
Buongiorno da Christian Gugliotta e benvenuti nella diretta scritta di Verona - Lazio Primavera, gara valida per la trentatreesima giornata di campionato. Reduce dall'importante successo contro il Napoli, la squadra di Punzi è ora sempre più vicina a raggiungere l'obiettivo salvezza. Per provare a blindarlo, i biancocelesti andranno a caccia dei tre punti sul campo dei gialloblù, attualmente a meno uno in classifica. Appuntamento alle ore 13:00 per il fischio d'inizio.