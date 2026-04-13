Lazio | Lotito, sintonia con Assocapp: cosa succede. E in FIGC...
RASSEGNA STAMPA - Sembra esserci un solo nome per la Lega Serie A: è Giovanni Malagò, candidato numero uno del massimo campionato italiano per la presidenza della FIGC dopo le dimissioni di Gravina. Sono d'accordo praticamente tutte le big, come Napoli, Inter, Juventus, Roma e Milan.
All'opposizione c'è la Lazio e soprattutto Lotito: come riportato da Tuttosport, il presidente biancoceleste vorrebbe un commissario e sta lavorando in questo senso. Si segnala, in particolare, una certa sintonia con la neonata Assocapp, ovvero l'associazione di calciatori, allenatori e preparatori patrocinati con Beppe Dossena come leader.
Dopo l'assemblea di Lega si saprà il nome. Per Malagò basterebbe la maggioranza, ovvero 11 firme su 20. Ma si dovrebbe arrivare anche a 14. Tanti dubbi però tra le piccole, che temono che l'ex presidente del CONI possa favorire la riduzione della Serie A a 18 squadre. A sfavore ci sarebbero anche altri elementi del govero, a partire da Salvini.