Fiorentina, quante assenze contro la Lazio: scelte obbligate per Vanoli
RASSEGNA STAMPA - La Fiorentina si prepara alla sfida contro la Lazio in piena emergenza. Vanoli rischia di rinunciare a quattro titolari, più un quinto appena rientrato ma senza minuti nelle gambe. Il problema principale resta l’assenza di Kean: l’attaccante continua ad allenarsi a parte per il dolore alla tibia e, salvo sorprese, al massimo andrà in panchina.
Non va meglio sugli altri fronti: Parisi è ancora fuori dopo la botta rimediata contro l’Inter, mentre mancheranno anche gli squalificati Fagioli e Gudmundsson. Solomon torna tra i convocati dopo un lungo stop, ma difficilmente partirà titolare. In dubbio anche Brescianini, non al meglio.
Ne viene fuori una Fiorentina rimaneggiata, soprattutto in attacco, con scelte quasi obbligate. Come riporta il Corriere dello Sport, questa dovrebbero essere le scelte anti-Lazio: davanti a De Gea, difesa confermata con Dodo, Pongracic, Ranieri e Gosens. A centrocampo possibile soluzione con Ndour al posto di Fagioli e Mandragora-Fabbian (o Brescianini) mezzali. Sulle fasce Harrison e Fazzini, con Piccoli unica punta.